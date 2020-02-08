مدرسة الرملة الأساسية للبنات تعقد يوماً بعنوان "الخطط العلاجية الفاعلة"

غزة-الرأي

نظمت مدرسة الرملة الأساسية للبنات في مديرية التربية والتعليم شرق غزة ،يوماً دراسياً بعنوان الخطط العلاجية الفاعلة لمعلمي ومعلمات مبحث الرياضيات وخاصة الجدد منهم، للمراحل الأساسية والثانوية بتنفيذ وإعداد أ. رائد عبد العال مشرف مبحث الرياضيات ،وبرعاية أ. غادة أبو اللبن مديرة المدرسة .

ويهدف اليوم الدراسي إلى كيفية بناء الخطط العلاجية الفاعلة وآلية تنفيذها وتقييمها، ومناقشة العديد من الأساليب التعليمية الحديثة المتبعة في معالجة ضعاف التحصيل حيث تم عمل مجموعات تدريبية ومناقشة العديد من القضايا التربوية للمبحث.

وخرج اليوم الدراسي بتوصيات منها ضرورة بناء الخطط العلاجية الفاعلةبطريقة علمية ونقدية وفق جدولة زمنية معدة بطريقة اجرائية .

وفي نهاية اليوم الدراسي تم تكريم القائمين على نجاح اليوم الدراسي بشهادات التقدير.