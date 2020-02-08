مدرسة الحسن البصري تُنفذ درساً توضيحياً في اللغة العربية بالتعليم الممتع

غزة-الرأي

نفذت مدرسة الحسن البصري المشتركة درساً توضيحياً في اللغة العربية للصف الثالث الاساسي بعنوان "يوم الشجرة"، بحضور رئيس قسم الاشراف بمديرية التربية والتعليم غرب غزة أ. فلاح الترك و مديرة المدرسة أ. فاتنة العربيد و أ. سعدة السالمي مشرف مبحث اللغة العربية وأ. هيام النول المعلمة المنفذة للدرس إلى جانب عدد من معلمات المبحث على مستوى المديرية.

وأوضح أ. فلاح الترك أن الهدف من الدرس التوضيحي توظيف استراتيجيات التعلم النشط والممتع وخاصة استراتيجية KWL وكذلك توظيف التقويم الواقعي الجديد.

وأثنى أ.الترك على دور وأداء المعلمة النول لتنفيذها هذا الدرس في جو تعليمي مميز نال إعجاب الطالبات و الحاضرين، وقدم أ.الترك شهادة شكر و تقدير عرفاناً من المديرية بجهودها في تنفيذ الدرس.

بدورها ،رحبت مديرة المدرسة أ.فاتنة العربيد بالحضور شاكرة المعلمة المنفذة للدرس لما له من انعكاسات ايجابية في نفوس الطلبة.