"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

وزعت جمعية قوافل الخير، أمس الاول "سلال خضار" على عائلات فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة.

وقد استفاد من المشروع (100) أسرة فقيرة تم اختيارها من مناطق مختلفة في غزة من قبل لجنة البحث الاجتماعي التابعة للجمعية.

وضمت السلة الغذائية، خضار متنوعة تم تسليمها للعائلات المحتاجة في أجواء من السعادة كونها تلبي الحاجات الأساسية والضرورية لهم.

وشكر مدير المشاريع الإغاثية الشيخ اشرف قزاعر أهل الخير على تبرعهم وتصدقهم للعائلات الفقيرة في القطاع عبر مشروع سلال الخضار والمشاريع الأخرى التي تنفذها الجمعية. داعيا لمزيد من بذل الخير والعطاء.