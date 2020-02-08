مجمع "عدوان" يُقدم أكثر من 26 ألف خدمة طبية خلال يناير

غزة-الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 26 ألف و195 خدمة طبية خلال شهر يناير من عام 2020 م الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 10829 حالة للمواطنين منهم 4004 حالة من حملة التأمينات العسكرية و6825 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 5145 حالة مسجل منها 329 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 2877 طلب اشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 12306 حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 1368 حالة منهم 943 عسكري و425 مدني.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 183 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 412 حالة ولادة.

فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 3787 حالة، فيما تعامل قسم الإسعاف والطواري مع 117 حالة خلال شهر يناير من عام 2019م.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.