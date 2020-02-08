"بالصور "طابور أركان لشرطة الحراسات بخان يونس

غزة-الرأي

نظمت شرطة حراسات خان يونس، صباح اليوم ، طابور أركان لجميع ضباطها وأفرادها بحضور مديرها المقدم وائل أبو عبيد.

بدوره،رحب المقدم أبو عبيد بجميع الحضور مؤكداً أن هذا الطابور يأتي من باب التواصل مع كافة عناصر شرطة حراسات خان يونس من أجل الارتقاء نحو الأفضل، مؤكداً على عدة تعليمات مستديمة تخص الضبط والربط العسكري.

من ناحيته، تحدث محمد العامودي من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي عن الحقوق التي يجب على الإنسان أن يؤديها بأمانة، موصياً بتأدية حقوق العباد مراعاةً لمقاصد الشريعة ومنعاً للظلم وحفاظاً على العلاقات الاجتماعية والترابط الأُسرى.