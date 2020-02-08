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آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح غدًا الأحد

08 شباط / فبراير 2020 01:33

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة صباح يوم السبت، أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن السفر غدًا سيكون للحافلتين الثالثة والرابعة حتى الرقم (100) من كشف (2020/4).

ودعت المسافرين لضرورة التواجد غدًا الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وبينت أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، فيما يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

 

رابط كشف (2020/2): اضغط هنا

 

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