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دعوات لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بعد غد الاثنين

08 شباط / فبراير 2020 01:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة – الرأي:

دعا ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم إلى تنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، بعد غد الاثنين.

ودعا الاتحاد أنصاره وجمهور من المستوطنين لاقتحام جماعي ومركزي للأقصى بمناسبة ما يسمى "يوم الشجرة العبري" الذي يوافق الاثنين القادم.

ويحتفل المستوطنون لأول مرة في هذا العيد، ولم يسبق أن اعتبر "يوم الشجرة العبري" عيدًا أو أن دُعي لاقتحام المسجد الأقصى فيه.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية، في محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

 

 

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