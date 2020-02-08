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تشيع جثمان الشهيد هرشة في طولكرم

08 شباط / فبراير 2020 01:45

تشييع الشهيد بدر هرشة
تشييع الشهيد بدر هرشة

طولكرم – الرأي:

شيعت جماهير غفيرة في مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، جثمان الشهيد بدر نضال نافلة هرشة (19عامًا).

وانطلق موكب التشييع من مشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، حيث جاب المشاركون في التشييع شوارع المدينة، وجرى نقل جثمان الشهيد هرشة إلى بلدة قفين شمالي طولكرم حيث مسقط رأسه، ثم وري الثرى في مقبرة البلدة.

وارتقى هرشة إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال، حيث اخترقت رصاصة رقبته ما أدى إلى قطع الشريان الرئيسي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدته قفين.

ويعد الشاب هرشة الشهيد الخامس الذي يرتقي خلال يومين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة لعشرات الإصابات خلال مواجهات وقعت رفضاً لما يسمى "صفقة القرن".

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