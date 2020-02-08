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بلدية خان يونس و"البيت الآمن" يختتمان بطولة الرياضة حياة للشباب

08 شباط / فبراير 2020 01:45

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غزة-الرأي

اختتمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مركز البيت الأمن الشبابي بطولة "الرياضة حياة للشباب" بمشاركة فرق من عائلات خان يونس وفرق الساحات الشعبية، وحضور رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومسؤول الأنشطة الرياضية د. مروان المصري، ورئيس مجلس إدارة البيت الآمن د. محمود البراغيتي، ورئيس نادي خدمات خان يونس أ. عبد الغني الشيخ وأعضاء مجلس إدارة النادي، ومدير مديرية الشباب والرياضة خان يونس د. حسن موسى.

واختتمت مباريات البطولة بحصول فريق عائلة النجار على المركز الأول بعد تغلبه على فريق عائلة البيوك في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب نادي خدمات خان يونس، وقد تم تكريم الفرق المشاركة في البطولة وسط حضور جماهيري.

 بدره،  أكد رئيس البلدية على دور البلدية في دعم أنشطة الشباب وتفعيل العمل المجتمعي في خطوة نحو إعطاء فرصة للشباب لاستثمار طاقاتهم الإبداعية.

من جانبه، قدم البراغيتي الشكر لوزارة الشباب والرياضة وبلدية خان يونس على دورهما الفاعل في تنفيذ أنشطة مجتمعية متنوعة تساهم في إيجاد فرص حقيقية للشباب للقيام بدورهم المجتمعي.

وأكد د. موسى على أن مديرية الشباب والرياضىة تعمل من أجل الشباب ولكي يكونوا أصحاب مبادرة فاعلة في بناء المجتمع.

من جانبه شكر الشيخ البلدية والبيت الآمن ووزارة الشباب والرياضة على دعم شريحة الشباب وأكد أن النادي بكافة الإمكانيات الموجودة متاح لعقد الفعاليات ودعم حضورهم المجتمعي مبارك لكل الفرق المشاركة.

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