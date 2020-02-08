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إصابة شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق في طولكرم

08 شباط / فبراير 2020 03:54

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت، مساء اليوم السبت، بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة قفين شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب تشييع جثمان الشهيد بدر نضال نافلة-هرشة، ومواراته الثرى في مقبرة البلدة الغربية، حيث كثفت قوات الاحتلال من دورياتها في محيط الجدار وأطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الفخذ، وآخر بالصدر، وتم نقل الأخير إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم لتلقي العلاج.

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