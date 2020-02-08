مرزوق الغانم يلقي صفقة القرن في سلة القمامة

وكالات-الرأي:

أقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، على رمي أوراق صفقة القرن في سلة المهملات، قائلًا إنه هذا هو "مكانها الطبيعي".

وقال الغانم في كلمته خلال الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد، السبت، في العاصمة الأردنية عمّان: "نحن نعرض على المحتلين حزماً مالية، أضعاف ما عرضته صفقة القرن على الفلسطينيين؛ ليعودا من حيث أتوا، وبهذا فقط ستكون صفقة قرن حقيقية".

وأضاف: "نيابة عن كل أبناء الأمتين العربية والإسلامية وكل أشراف وأحرار العالم، أقول: هذه هي أوراق ووثائق ما تسمى بصفقة القرن، ومكانها الحقيقي هو مزبلة التاريخ"، وألقاها في سلة القمامة.



يُذكر أن مجلس النواب الأردني عقد جلسة طارئة اليوم السبت لرؤساء مجالس النواب في الدول العربية للإجماع على رفض صفقة القرن.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب، خطة السلام في الشرق الأوسط، المسماة بـ"صفقة القرن" المزعومة، تضمنت منح القدس كاملة للاحتلال "الإسرائيلي" وضم أراضٍ فلسطينية إضافية من الضفة الغربية المحتلة إليها، وقوبلت برفضٍ فلسطيني رسمي وشعبي.