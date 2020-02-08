5 شهداء وإصابة 23 إسرائيلياً الأسبوع الماضي

الضفة المحتلة-الرأي:

شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين في الضفة الغربية، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والشظايا والاختناق بالغاز.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 23 "إسرائيليًا" بجراح مختلفة بينهم 3 في حالة الخطر، وذلك ضمن 165 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية.

وتخلل نقاط التماس 3 عمليات إطلاق نار وعمليتي طعن وعملية دهس، إضافة لإلقاء الزجاجات والبلالين الحارقة والأكواع المتفجرة، وقصف عدة مستوطنات "إسرائيلية" في غلاف غزة.

ويوم الأربعاء، أصيب وإصابة 14 جنديًا من لواء "غولاني" التابع لجيش الاحتلال في عملية دهس قرب المحطة المركزية في القدس المحتلة، والثلاثاء أصيب مستوطن في قصف مستوطنة نتيفوت.