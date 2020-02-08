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الداخلية تنشر آلية السفر عبر المعبر ليوم غدٍ الأحد

08 شباط / فبراير 2020 07:58

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الأحد 9 فبراير، سيكون للحافلات: الثالثة، والرابعة، والخامسة من كشف (2020/4).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الأحد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط الكشف الجديد هنا.

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