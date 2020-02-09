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الطقس: أمطار وكتلة هوائية باردة اليوم

09 شباط / فبراير 2020 08:29

رام الله - الرأي

تتأثر البلاد اليوم الأحد، بكتلة هوائية أكثر برودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد البرودة وماطرا على فترات، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 900 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية.

وخلال ساعات المساء يحتمل ان يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ولسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية، ويتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق خلال ساعات الليل،  والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار، ويكون الجو شديد البرودة، وغائما جزئيا الى غائم، وتبقى درجات الحرارة اقل من معدلها بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وبعد غدٍ الثلاثاء، يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء القادم، يكون الجو  شديدة البرودة الى بارد وغائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر يحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى جنوبية  شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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