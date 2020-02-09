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فوائد تقديم السحلب للأطفال في الأجواء الباردة

09 شباط / فبراير 2020 08:29

فوائد تقديم السحلب للأطفال في الأجواء الباردة
فوائد تقديم السحلب للأطفال في الأجواء الباردة

يعتبر السحلب من المشروبات الدافئة المفيدة التي يفضل تناولها في فصل الشتاء، فهو يتكون من أحد أنوع النباتات العشبية التي تندرج تحت قائمة الفصيلة "السحلبية" ويزرع في الأراضي البرية بمناطق مختلفة حولَ العالم، حيث يحتوي على 50% من المواد الهُلامية الصمغية والبروتينات، إضافة لـ 30% من النشاء الغني بالمعادن والكالسيوم والزيوت الطيارة. وبفضل طعمة اللذيذ وفوائده الصحية للكبار والصغار ينصح بتناوله خاصة في الأجواء الباردة.
التقت "سيدتي نت" باختصاصية التغذية العلاجية في عيادات عيد كلينك الدكتورة "فيفيان محمد وهبي" لتحدثنا بشكل خاص عن فوائد السحلب للأطفال.

فوائد تقديم السحلب للأطفال


- مصدر غني بالمعادن وخاصة الكالسيوم والفسفور، مما يقوي الأسنان والأظافر والشعر.
- يعتبر من أفضل المشروبات الطبيعية التي تحفز على النمو المتكامل للطفل من خلال تقوية العظام والعضلات.
- يقوي جهاز المناعة من الجراثيم والفيروسات.

- يقوي صحة الجهاز الهضمي ويعالج مشاكل الإسهال، فهو يعمل كمضاد طبيعي للإسهال ويخفف من الآم المغص التي ممكن أن يصاب بها الأطفال خلال فصل الشتاء.
- يحتوي على مجموعة من الزيوت الطيارة التي تتمتع برائحة زكية وطعم لذيذ، مما يحسم الحالة المزاجية للطفل ويساعد على الاسترخاء والنوم.

- يعتبر مصدر غني بالبروتين والنشاء والمواد الهلامية المهمة لتغذية الجسم بشكل عام.
- يساعد السحلب على زيادة الوزن للأطفال الذين يعانون من النحافة الزائدة.

- غني بالسكروز، مما يساعد على امداد الطاقة للطفل، ولكن يجب الاعتدال في تناوله لأنه قد يسبب الإمساك.

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