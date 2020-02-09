"إسرائيل" تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

القدس المحتلة - الرأي

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى دول العالم عبر الأردن.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن مكتب منسق الأعمال حكومة الاحتلال في المناطق، أبلغ مكتب الجمارك الفلسطيني أمس السبت بهذا القرار، ومنع تصدير أي منتجات زراعية بدءًا من اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيفاقم من الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن القرار يشمل التمور وزيت الزيتون.

واتخذ وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت الأسبوع الماضي قرارًا بمنع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية ردا على مقاطعة السلطة الفلسطينية استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر.