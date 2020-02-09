إطلاق خدمات محوسبة جديدة للصرف من المستحقات

غزة - الرأي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، عن تفعيل خدمات محوسبة جديدة للصرف من مستحقات الموظفين الحكوميين، عبر الحساب الإلكتروني الموحد.

وقالت اللجنة العليا لإدارة ملف الصرف من المستحقات: إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستقوم بتفعيل خدمات (العلاج، الزواج، الوفاة) بحيث يمكن التسجيل للاستفادة منها أو الاستعلام عنها إلكترونيًا، بواسطة حساب الدخول الموحد الخاص بكل موظف، وذلك بدءًا من اليوم الأحد.

وأكدت اللجنة أنه في إطار جهود تحسين وتيسير خدمات الصرف من المستحقات، والتزاما بالتوجه الحكومي للتخفيف عن الموظفين، سيتمكن الموظفون من التسجيل والتقدم بطلبات للحصول على مبلغ مالي من مستحقاتهم، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير، كما تمكن الخدمة الموظفين من الاطلاع على الطلبات المقدمة والاستعلام عن حالة كل طلب.

وأوضحت اللجنة أن الخدمات التي جرى تفعيلها إلكترونيًا حاليًا تشمل:

1. حالات العلاج ومنها:

الزراعة لأطفال الأنابيب، الحالات المرضية التي تعالج داخل قطاع غزة (حالات مرضية متنوعة)، الحالات المرضية التي تعالج خارج قطاع غزة (حالات مرضية بتحويلة طبية).

2. المقبلين على الزواج (الموظف/ة – أحد أبناء الموظف/ة الذكور).

3. مصاريف الجنازة لأحد مُعالي الموظف.

وبينت اللجنة إن المعايير الخاصة وكافة التفاصيل الخاصة بكل خدمة منشورة ومتاحة على صفحة الخدمة، مضيفةً أن الخدمة ستكون متاحة على البوابة الإلكترونية لخدمات الموظفين على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمتوفرة على الرابط التالي: https://helpdues.eapp.gov.ps/addApp ، حيث يتم الدخول الى الخدمة عبر الحساب الموحد.