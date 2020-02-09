http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2409 ) الأحد 9/2/2020
أخبار فلسطينية
إشتية يشرح مخاطر الخطة الأمريكية أمام القمة الإفريقية
قرار تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية على محك التطبيق الفعلي.. وإجراء “حلها” مستبعد
الرئاسة الفلسطينية: لن نتعامل مع أي خرائط للسلام مع إسرائيل لا تقوم على حدود 6
الزعنون يطالب الدول العربية بدعم فلسطين لإفشال "صفقة القرن"
حماس: إعلان نتنياهو الجديد لن يغير الواقع والحقائق
الرئيس يلتقي وزير الخارجية المغربي
المجموعة الأكاديمية لفلسطين تحذر من مخاطر موجة التطبيع العربي-
الوفد المصري سيصل غزة هذا الاسبوع.. قناة عبرية: البالونات المتفجرة تجبر الوسطاء بالتدخل
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يعلن بدء وضع خريطة لضم أجزاء في الضفة الغربية
تقييم إسرائيلي: إطلاق النار قرب رام الله كان هدفه سيارات للمستوطنين
استطلاع إسرائيلي: تقدم الوسط واليسار على حساب اليمين
غانتس يتوعد نتنياهو: سأكشف القضية 5000 غداً الساعة الثامنة
اخبار دولية
نواب أمريكيون: ضم «إسرائيل» أجـزاء من الضفة انتهـاك للقــانون
واشنطن: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على “صفقة القرن”
أخبار عربية
الاتحاد البرلماني العربي يرفض «صفقة القرن» و«كل أشكال التطبيع» مع
مبارك المهدي لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل ستمنح السودان شهادة
الغانم من عمان يلقي “صفقة القرن” في سلة المهملات (فيديو)
مهاتير: “صفقة القرن” تقدم القدس لإسرائيل على طبق من ذهب
نقابات وأحزاب أردنية تعتزم تشكيل جبهة وطنية لمواجهة "صفقة القرن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الرئاسة الفلسطينية ردا على نتنياهو: خريطة فلسطين يعرفها العالم
تخفيف مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن: خطة السلام الأمريكية تحيد عن المعايير…
نتنياهو يعلن بدء وضع خريطة لضم أجزاء في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لحماس شمال قطاع غزة
وزير فلسطيني: إسرائيل تحظر الصادرات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن
رئيس الوزراء الفلسطيني يشارك نيابة عن عباس في قمة الاتحاد الإفريقي الـ 33
الشرق الاوسط
«فتح» و«حماس» تتفقان على لقاء خماسي للفصائل
الخليج الإماراتية
تشييع شهيد ومواجهات وإصابات في طولكرم
إشتية يشرح مخاطر الخطة الأمريكية أمام القمة الإفريقية
الأهرام المصرية
وزير الزراعة الفلسطيني: إسرائيل تصعد حربا تجارية معنا وتمنع صادراتنا الزراعية عبر الأردن
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي واختناق العشرات في مواجهات غرب "قفين
الرئاسة الفلسطينية: لن نتعامل مع أي خرائط للسلام مع إسرائيل لا تقوم على حدود 67
الشروق المصرية
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعين لحماس في غزة ردا على إطلاق قذيفة
رئيس الاتحاد البرلماني العربي: لا حل للقضية الفلسطينية دون القدس
الغد الأردنية
مصادر أمنية إسرائيلية تحذر: قرار بضم مناطق سيدهور الأوضاع بالمنطقة
الشرق القطرية
الاتحاد البرلماني العربي: "صفقة القرن" لا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل
رئيس مجلس الشورى يجتمع مع نظيريه الفلسطيني والعراقي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يزعم سقوط قذيفة هاون في غلاف غزة
أكاديميون فلسطينيون يحذّرون من شيطنة الأنظمة المطبعة للضحية
دعوات استيطانية لاقتحام "الأقصى" الإثنين المقبل
جماهير غفيرة تُشيع جثمان شهيد طولكرم
لجنة أهالي المعتقلين: 442 انتهاكا نفذتها أجهزة السلطة بالضفة الغربية في يناير
معطيات: 5 شهداء و142 إصابة برصاص الاحتلال في 165 نقطة تماس
القدس المحلية
معطيات: 5 شهداء و142 إصابة برصاص الاحتلال في 165 نقطة تماس
الاحتلال يسمح بدفن جثمان منفذ عملية باب الأسباط
إصابة مواطن بانفجار جسم مشبوه في غزة
التربية تؤخر ساعات الدوام بسبب الظروف الجوية
معايعة تفتتح معرض "HOTEX 2020" للصناعات الفندقية
إصدار العدد السادس من مجلة "يا قدس"
الحياة الجديدة
اشتية: نثمن عاليا موقف العاهل الأردني الرافض لـ"صفقة القرن"
الأيام
»أسير قاصر يكشف شروع سجان بتعريته لثنيه عن الإضراب
»الغانم يلقي صفقة القرن "بمكانها المناسب (القمامة)"
»إسرائيل تصعد حربها التجارية على الصادرات الفلسطينية
»إصابات بالرصاص والاختناق عقب تشييع الشهيد هرشة
»مهاتير محمد: ينصح ترامب بالاستقالة لأن صفقته تلحق الضرر ببلاده
»وثيقة فلسطينية تحدد أكثر من 300 خرق للقانون الدولي في صفقة القرن
وكالة صفا
إسرائيل" تقرر منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للأردن
سلطة النقد تؤخر الدوام يومي الأحد والإثنين
"التعليم" بالضفة تؤخّر بدء الدوام المدرسي وغزة تبقيه دون تغيير
قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد "صفقة القرن" بالنبي الياس في قلقيلية
دعوات حقوقية لإطلاق الوقائي سراح صاحب مبادرة "فرسان الفجر العظيم"
"التضامن" تُقدم مساعدات إنسانية وطبية لأسر محتاجة بنابلس
"أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة": 442 انتهاكًا للسلطة بيناير
وكالة الرأي الفلسطينية
التعليم: غدًا دوام مدرسي طبيعي يبدأ من السابعة صباحًا
5 شهداء وإصابة 23 إسرائيلياً الأسبوع الماضي
شيلح: نتنياهو يبيع شعارات فارغة ووعود زائفة لسكان غلاف غزة
الداخلية تنشر آلية السفر عبر المعبر ليوم غدٍ الأحد
بلدية خان يونس و"البيت الآمن" يختتمان بطولة الرياضة حياة
فلسطين اليوم
حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 9/2/2020
اقتحامات بمدن الضفة واعتقال أربعة مواطنين
إصابة مواطن بانفجار جسم مشبوه
الحملة الوطنية: قرار الجامعة الإسلامية الزام الطلبة دفع كل المستحقات مجحف
سما نيوز
"إسرائيل" تكشف النقاب عن أخطر طائرتها بدون طيار
رئيس وزراء أردني سابق : تداعيات صفقة القرن لن تظهر حالا
قيادي بفتح: السلطة قد تنهار ولكن فتح والتنظيمات "عمرها ما بتنهار"
أبو يوسف: "الجبهة" ستكون في مقدمة أبناء شعبنا لإفشال "صفقة
عرب 48
عباس يبحث مع وزير الخارجية المغربي سبل مواجهة "صفقة القرن"
اعتقال فلسطيني بزعم إلقاء زجاجة حارقة على ضابط للاحتلال
وكالة وفا
اشتية يطلع الرئيس الجزائري على آخر المستجدات
أبو يوسف: "الجبهة" ستكون في مقدمة أبناء شعبن..
الظاهرية وطوباس يتعادلان سلبا في قمة دوري الدرجة ا
حدث في مثل هذا اليوم
- 9 شباط (فبراير)
- 2006م استشهاد المقاومين مروان عمار من ألوية الناصر صلاح الدين ومحمد رمضان من كتيبة المجاهدين في كتائب شهداء الأقصى في عملية فدائية مشتركة استهدفت قوات الاحتلال في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.
- 2003م المجاهدون من سرايا القدس: سليمان علي أحمد مقداد (21معاماً) من النصيرات، وسامي عادل عبد الله عبد السلام (18 عاماً) من البريج، ومحمد عزات نمر (18 عاماً) من البريج، يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً شمال خان يونس بالأسلحة الخفيفة ثمّ يفجّرون السيّارة المفخّخة في الحاجز، ممّا أدّى إلى استشهادهم .. والاحتلال يعترف بإصابة 4 جنود صهاينة بينهم اثنان بحالة خطرة.
- 1999م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً دعت فيه "إسرائيل" بالتوقف عن بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة و"إسرائيل" ترفض قرار الجمعية العامة وتستمر في بناء المستوطنات دون اكتراث لأحد.
- 1939م مؤتمر المائدة المستديرة في لندن، حيث دعت بريطانيا بمقتضى البلاغ الرسمي رقم 5893 الصادر بتاريخ 9/11/1938، كلا من العرب واليهود لحضور مؤتمر فلسطين في لندن، لبحث القضية في اجتماعات منفصلة والتفاوض مع بريطانيا على حلها بعد أن تبين استحالة التقسيم لأسباب سياسية واقتصادية وجغرافية وديموغرافية، طبقاً لتقرير لجنة بيل، وفشل أكثر من مائة ألف جندي بريطاني في قمع الثورة الكبرى وإنهاء الإضراب العام رغم إلقاء القبض على معظم القيادات الوطنية الفلسطينية ونفيها إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي.
- 1922م نشر دستور فلسطين (القانون الأساسي)، وضعته الإدارة المدنية ووافقت عليه الحكومة البريطانية بعد مشاورة ممثلي الحركة الصهيونية.