النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2409 )  الأحد 9/2/2020

1999م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً دعت فيه "إسرائيل" بالتوقف عن بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة و"إسرائيل" ترفض قرار الجمعية العامة وتستمر في بناء المستوطنات دون اكتراث لأحد.

1939م مؤتمر المائدة المستديرة في لندن، حيث دعت بريطانيا بمقتضى البلاغ الرسمي رقم 5893 الصادر بتاريخ 9/11/1938، كلا من العرب واليهود لحضور مؤتمر فلسطين في لندن، لبحث القضية في اجتماعات منفصلة والتفاوض مع بريطانيا على حلها بعد أن تبين استحالة التقسيم لأسباب سياسية واقتصادية وجغرافية وديموغرافية، طبقاً لتقرير لجنة بيل، وفشل أكثر من مائة ألف جندي بريطاني في قمع الثورة الكبرى وإنهاء الإضراب العام رغم إلقاء القبض على معظم القيادات الوطنية الفلسطينية ونفيها إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي.