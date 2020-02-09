أبل تكشف عن تقنية جديدة لفتح باب السيارة عبر الهاتف الذكى

كشفت شركة أبل عن النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل الجديد، والذى يبدو أنه يمتلك ميزة جديدة قد تتيح للمستخدمين فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف أو ساعة أبل، حيث يشمل الإصدار التجريبي "iOS 13.4" واجهة برمجة لتطبيق "CarKey" الجديد، وهو يعنى "مفتاح السيارة"، وذلك بحسب موقع 9to5Mac المختص بمنتجات أبل.

وسيتيح التطبيق فتح قفل باب السيارة باستخدام هاتف أيفون أو ساعة أبل، من دون استخدام المفتاح إطلاقاً، وستعمل الخاصية مع السيارات الحديثة التي تشمل أنظمتها خاصية "NFC"، التى تتيح مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات، فيما قال الموقع: "إن المفتاح الرقمي سيكون موجوداً في تطبيق Wallet، أو المحفظة، الخاص بجهاز أيفون، كما يستطيع المستخدم مشاركة مفتاح السيارة الرقمي عبر هذا التطبيق، مع جهاز أبل لشخص آخر".

وتتيح بعض شركات السيارات اليوم، بالفعل، استخدام الهاتف كمفتاح سيارة رقمي من خلال تطبيقاتها، لكنها تفرض بعض القيود خلال العملية، ولعل شركة أبل تفكر في توفير حل يسمح لعدد أكبر من الناس بالدخول لسياراتهم عبر الهاتف، في نهاية متوقعة لمفتاح السيارة الكلاسيكي، لكن لا يزال التطبيق موجوداً فقط في النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل iOS 13.4، ومن غير الواضح إذا كانت النسخة النهائية لنظام تشغيل أيفون ستتضمن تطبيق مفتاح السيارة.

على الجانب الآخر يبدو أن شركة أبل تخطط لإدخال تغيير في التصميم على ساعتها الذكية Apple Watch في المستقبل، حيث حصلت الشركة على براءة اختراع لتصميم جديد لساعتها Apple Watch، وحسب براءة الاختراع، فستأتي ساعة Apple Watch الجديدة مع معرف اللمسTouch ID، فوفقًا لما ذكره 9to5Mac الأمريكى تقدمت الشركة بطلب للحصول على براءة الاختراع في نوفمبر 2018 وتم نشرها في 6 فبراير.

وبحسب التقرير فإذا كانت الشركة جادة في تطبيق هذه الفكرة، فسيتم تحديد موقع Touch ID في الزر الرئيسي للساعة الذكية، كما أوضح عملاق التكنولوجيا كيف ستعمل Touch ID، حيث تقول براءة الاختراع المرسلة: "من أجل الشعور بحركة إصبع المستخدم، قد يتضمن الزر الرئيسي نافذة على جزء الذي يلمسه المستخدم عند التفاعل مع الزر، وقد تسمح المساحة العريضة للزر بتكوين صورة إصبع المستخدم الذي يتم التقاطه بواسطة مستشعر صور يتم وضعه داخل الهيكل.