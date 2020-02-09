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ريال مدريد يبحث عن تأمين الصدارة أمام أوساسونا فى الدورى الإسبانى

09 شباط / فبراير 2020 09:14

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يحل نادى ريال مدريد الإسبانى ضيفا على منافسه أوساسونا في المباراة التي تجمعهما في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب السادار ضمن مباريات الجولة الـ 23 من مسابقة الدورى الإسبانى الممتاز.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، فيما يحتل أوساسونا المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة.

تأتي المباراة بعد أيام قليلة من خروج الملكى من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد من الدور ربع النهائي في مفاجأة مدوية لم تكن متوقعة، مما يزيد من أهمية الفوز على أوساسونا للاستفاقة والإغفال عن هذا الإخفاق الغير متوقع.

أوساسونا يعيشون حالة جيدة هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المرتبة الحادية عشر برصيد 28 نقطة وبفارق كبير وبعيد عن مراكز الهبوط، وهو ما يعكس أن مهمة الريال لن تكون سهلة على الإطلاق.

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، عن القائمة التى سيخوض بها مواجهة مضيفه فريق أوساسونا، فى الخامسة من مساء غدا الأحد، على ملعب "أل سادار"، ضمن منافسات الجولة الـ23، من الدوري الإسباني "الليجا".

استدعى زيدان 19 لاعبا، لخوض مواجهة أوساسونا، والتى شهدت تواصل غياب النجم البلجكي ايدين هازارد لعدم الجاهزية الفنية، ماركو أسينسيو وماريانو دياز وخاميس رودريجيز للإصابة، بالإضافة البرازيلى رودريجو، براهيم دياز، ناتشو لأسباب فنية.

بينما شهدت عودة الويلزى جاريث بيل بعد غياب بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز وكاسيميرو اللذان غابا عن مواجهة سوسيداد فى الكأس

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