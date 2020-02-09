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رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في "بيج 5" بعد هدفه في فيرونا

09 شباط / فبراير 2020 09:18

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حقق النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس، رقما تاريخيا، في دوريات الخمسة الكبرى "بيج 5"، بعدما نجح في التسجيل للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري الإيطالي، بعدما أحرز هدف اليوفى الوحيد، في شباك هيلاس فيرونا، والتي خسرها، بنتيجة 2 – 1، في الجولة الـ23 من الكالتشيو.

ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات، أن النجم البرتغالى رونالدو، أصبح أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في دوريين مختلفين من دوريات "بيج 5"، بعدما سجل في السابق مع ريال مدريد في مرتين أعوام 2014 و 2015.

أصبح صاروخ ماديرا، أول لاعب في تاريخ البيانكونيرى، يسجل في 10 مباريات متتالية، متخطيا الرقم السابق للهداف الفرنسي ديفيد تريزيجيه، الذى سجل في 9 مباريات، وأصبح على بعد خطوة من معادلة الرقم القياسي في الكالتشيو، المسجل باسم النجم الأرجنتيني باتيستوتا، الذى سجل في 11 مباراة متتالية.

رفع رونالدو، عدد أهدافه هذا الموسم في الدوري الإيطالي، إلى 20 هدفا، خلف المتصدر شيرو إيموبيلى، هداف لاتسيو برصيد 25 هدفا.

وتوقف رصيد يوفنتوس، عند 54 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، متفوقا بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان، الثانى برصيد 51 نقطة، بينما رفع هيلاس رصيده للنقطة 34 فى المركز السادس.

وتختتم مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي، غدا الأحد بإقامة 6 مباريات، أهمها لقاء ديربى الغضب الذى يجمع عملاقا مدينة ميلانو، إنتر ميلان مع جاره ميلان.

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