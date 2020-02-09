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أتليتكو مدريد يستعيد الانتصارات فى الدورى الإسبانى بالفوز على غرناطة

09 شباط / فبراير 2020 09:24

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استعاد نادى أتلتيكو مدريد انتصاراته فى الدورى الإسبانى، بعد الفوز الثمين على ضيفه غرناطة بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى إطار الجولة الـ 23 من المسابقة.

ولم يتمكن أتلتيكو مدريد تحت قيادة الأرجنتينى سيميونى تحقيق الفوز فى آخر 3 مباريات بالليجا.

هدف اللقاء الوحيد أحرزه المهاجم الأرجنتينى أنخيل كوريا فى الدقيقة السادسة، وشهدت المباراة إخراج حكم اللقاء البطاقة الصفراء 10 مرات بواقع 4 للاعبى الروخيبلانكوس و6 للضيوف.

وكان غرناطة قريبا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72 عندما مرر إسماعيل كويياسي كرة عرضة من الناحية اليسرى قابلها روبرتو سولدادو بتسديدة قوية بكعب قدمه من داخل منطقة الست ياردات لكن أوبلاك تصدى لها لترتد إلى أنتونيو بويرتاس داخل منطقة الجزاء لكنه فشل في التعامل مع الكرة لتضييع فرصة هدف مؤكد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 39 نقطة ويحتل المركز الرابع مؤقتا، فيما توقف رصيد غرناطة عند 30 نقطة فى المركز العاشر.

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