وكالة الرأي الفلسطينية مدرستي الكويت وشهداء رفح تنفذان مبادرة " أنت لطيف عندما تتحدث " وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يناقش خطة الاشراف التربوي مع المشرفين التربويين وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم خان يونس يستفبل طلاب روضة طيبة‎ وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يخرج دورة اسعافات أولية في مدرسة حسن الحرازين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وشباب الزمالك تختتمان دورة في التنمية البشرية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: إعلان نتنياهو الجديد امتداد للعدوان على حقوق شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تؤكد على أهمية دور منسقي الإعلام المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تقييم أداء المؤسسات الحكومية تشيد بأداء العاملين بتعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم رفح يستقبل وفدا من مستشفى الاماراتي وكالة الرأي الفلسطينية أتليتكو مدريد يستعيد الانتصارات فى الدورى الإسبانى بالفوز على غرناطة
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير تعليم رفح يستقبل وفدا من مستشفى الاماراتي

09 شباط / فبراير 2020 09:27

1
1

غزة-الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم برفح أشرف عابدين وفداً من إدارة مستشفى الاماراتي، يترأسهم خالد ماضي مدير المستشفى، بحضور المدير الإداري سمير الحوراني، والمدير الفني إسماعيل حرب، ورئيس قسم الصحة شحدة أبو محسن.

بدوره، رحب عابدين بالوفد الزائر مؤكداً على أهمية التواصل والتعاون المشترك بين المديرية والمؤسسات الحكومية والمحلية تساعد على ترقية وخدمة العملية التعليمية والارتقاء بمدارس المديريات للوصول للمستوى المنشود.

وأشار عابدين أن المديرية تطبق مبادرة هامة وهي افتتاح غرفة صحية في كل مدارس رفح، وسيتم تنفيذ برامج ودورات توعية بالمشاركة مع مستشفى الاماراتي والمراكز الصحية الموجودة برفح.

من جهته ، أكد ماضي على أهمية التواصل وبشكل دائم لمعرفة الاحتياجات الصحية للمديرية والمدارس وتكاثف الجهود من أجل تطوير العملية التربوية والتعليمية وخدمة أبنائنا الطلبة وعلى وجه الخصوص الجانب الصحي وأهمية التثقيف الصحي في المدارس، مشيداً بالدور المميز لمديرية التربية والتعليم رفح وسعيها الدؤوب من أجل تطوير مناحي العمل في مدارس رفح .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟