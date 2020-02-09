مدير تعليم رفح يستقبل وفدا من مستشفى الاماراتي

غزة-الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم برفح أشرف عابدين وفداً من إدارة مستشفى الاماراتي، يترأسهم خالد ماضي مدير المستشفى، بحضور المدير الإداري سمير الحوراني، والمدير الفني إسماعيل حرب، ورئيس قسم الصحة شحدة أبو محسن.

بدوره، رحب عابدين بالوفد الزائر مؤكداً على أهمية التواصل والتعاون المشترك بين المديرية والمؤسسات الحكومية والمحلية تساعد على ترقية وخدمة العملية التعليمية والارتقاء بمدارس المديريات للوصول للمستوى المنشود.

وأشار عابدين أن المديرية تطبق مبادرة هامة وهي افتتاح غرفة صحية في كل مدارس رفح، وسيتم تنفيذ برامج ودورات توعية بالمشاركة مع مستشفى الاماراتي والمراكز الصحية الموجودة برفح.

من جهته ، أكد ماضي على أهمية التواصل وبشكل دائم لمعرفة الاحتياجات الصحية للمديرية والمدارس وتكاثف الجهود من أجل تطوير العملية التربوية والتعليمية وخدمة أبنائنا الطلبة وعلى وجه الخصوص الجانب الصحي وأهمية التثقيف الصحي في المدارس، مشيداً بالدور المميز لمديرية التربية والتعليم رفح وسعيها الدؤوب من أجل تطوير مناحي العمل في مدارس رفح .