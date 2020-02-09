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لجنة تقييم أداء المؤسسات الحكومية تشيد بأداء العاملين بتعليم شمال غزة

09 شباط / فبراير 2020 09:29

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غزة-الرأي

أشادت لجنة تقييم أداء المؤسسات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاصة بتحسين خدمات الجمهور، بأداء العاملين في مديرية التربية والتعليم في شمال غزة من خلال استقبال الجمهور الخارجي وإنجاز معاملاتهم بالدقة والسرعة والهيئة المناسبة.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي نفذتها اللجنة للمديرية اليوم، وضمت كل من رئيس اللجنة د. منذر سالم، و عضوية م. محمد المدهون، و م. أشواق غنيم، حيث كان في استقبالهم كل من مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب.

وأعرب وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن رضاه التام لمستوى تقديم الخدمات للجمهور في مديرية شمال غزة، مؤكداً على تميز مؤسسات وزارة التربية والتعليم في مجال تقديم الخدمات للجمهور.

كما وأعرب الوفد عن ارتياحه من الجو العام الذي تميزت به المديرية، والذي يعكس صورة مشرقة للمؤسسات الحكومية عند الجمهور، مثمناً في ذات الوقت أداء وانضباط العاملين في المديرية، والذي ينم عن روح المسؤولية الوطنية والأخلاقية العالية التي يتمتعون بها.

بدوره، رحب أ. صالحة بالوفد، مثمناً هذه الزيارة التي تهدف للاطلاع على آليات التعاطي مع الجمهور في المؤسسات الحكومية، والوقوف على مستوى أداء الميدان الحكومي لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة.

كما استعرض أ. صالحة خطة العمل التي وضعتها المديرية لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، حيث يتم العمل في هذا الضمار على ثلاثة محاور، وهي التعامل مع جمهور المراجعين، وتطوير أداء الموظفين الفني والإداري، وخدمة الموظفين التابعين للمديرية من معلمين وإداريين وعاملين باعتبارهم جزء من الجمهور الداخلي للمؤسسة.

من جانبه، تطرّق أ. شهاب إلى بعض الجوانب الفنية التي يتم العمل بها لتطوير أداء الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، والتواصل مع المجتمع المحلي من أولياء الأمور وتطوير سبل التواصل معهم عبر وسائل الاتصال الإلكتروني الحديثة باعتبارهم شركاء في العملية التربوية لأبنائهم.

هذا وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لأقسام المديرية المختلفة والتحدث لموظفيها للوقوف عن كثب على مستوى أداء الموظفين والخدمات التي يقدمونها.

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