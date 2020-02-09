"التعليم" تؤكد على أهمية دور منسقي الإعلام المدرسي

غزة-الرأي

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، على أهمية دور منسقي الإعلام المدرسي في تعزيز وتجسيد رؤية الوزارة الطموحة في التواصل مع المجتمع المحلي وجعله على اطلاع دائم بما يشهده الميدان التربوي من تطورات وتطلعات واستراتيجيات تعود بالنفع على الطلبة ومجمل العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مع منسقي الإعلام المدرسي في مدارس المديرية، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. معتصم الميناوي، ومدير العلاقات العامة أ. مدحت الزطمة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. علاء فيصل، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية أ. إسماعيل البياري، ومشرف الإعلام التربوي أ. توفيق السيد سليم.

بدوره، رحب أ. صالحة بالحضور كافة، متحدثاً عن أهمية الإعلام ودوره في خدمة العملية التعليمية، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت متاحة أمام الجميع، حيث بات بمقدور أولياء الأمور الاطلاع عن كثب على الإنجازات التربوية المختلفة في المدارس.

وأكد أ. صالحة على ضرورة العمل على تكيف النشر الإعلامي الالكتروني عبر المنصات المختلفة لكل الأنشطة والبرامج والفعاليات المدرسية ليكون المجتمع المحلي على تماس مباشر مع الميدان التربوي، مع التركيز أكثر على المشاريع الريادية التي جسدتها الوزارة مؤخراً والمتمثلة في "التعليم الممتع، والشراكة مع المجتمع المحلي، والواجب نحو الله والآخرين والذات، وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، والاعتماد والجودة المدرسي".

من ناحتيه ، لفت أ. شهاب إلى ضرورة توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم الرسالة السامية للتعليم، داعياً منسقي الإعلام المدرسي إلى تسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات التربوية المميزة في مدارسهم، خاصة تلك المتعلقة بقصص النجاح للطلبة، أو الإنجازات المدرسية المتحققة من الانفتاح على المجتمع المحلي.

وأكد أ. شهاب أن وسائل الإعلام المجتمعي باتت مرآة تعكس من خلالها المؤسسات (بما فيها المدارس) صورتها للمجتمع المحلي، لتظهر من خلالها فعالياتها وإنجازاتها وتؤكد عبرها على سياساتها ورسائلها.

من جانبه، وأوضح أ. الميناوي أهمية تفعيل منظومة الإعلام المدرسي لإيصال رسالة التربية السامية وإطلاع المجتمع الفلسطيني عما يدور في المدارس، خاصة وأن الميدان التربوي والمدارس تزخر بنشاطات بالغة الأهمية وعلى درجة عالية من التميز مثل التعليم الممتع، والشراكة مع المجتمع المحلي، والمبادرات الإبداعية، وحملات القيم، والدروس النموذجية.

وأشار أ. الميناوي إلى أن الوزارة ومن خلال منظومة الإعلام المدرسي ستُسخر كافة منصات التواصل الاجتماعي مثل "الواتس أب"، و"الفيسبوك" وستنتج مختلف المواد الإعلامية للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني وأولياء الأمور، في خطوة تعزز الشراكة والاتصال مع المجتمع المحلي بما يخدم العملية التعليمية.

بدوره لفت أ. الزطمة إلى أن من مهام منسقي الاعلام المدرسي، إنشاء مجموعات "واتس اب" لأولياء الأمور، والمساهمة والمشاركة في نشر الأنشطة والفعاليات المدرسية والفعاليات المرسلة من الوزارة على تلك المجموعات لخاصة بكل مدرسة، وموقع حاضنة الابداع، وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، إضافة إلى أن من دورهم العمل على تفعيل مشروع المراسل المدرسي الخاص بإذاعة التعليم، لافتاً إلى أن العلاقات العامة بالوزارة وضعت برنامجاً تدريبياً متخصصا لكافة المنسقين سيتم تنفيذه قريبا.

وفي الختام تم فتح باب النقاش والمداخلات التي انعكست إيجابا على محاور اللقاء.