بلدية خان يونس وشباب الزمالك تختتمان دورة في التنمية البشرية

غزة-الرأي

اختتمت بلدية خان يونس بالتعاون مع مركز شباب الزمالك الفلسطيني ومديريتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم خان يونس دورة ( TOT ) في التنمية البشرية التي استفاد منها خريجو الجامعات والطلبة والعاملين في المؤسسات الخدماتية والمجتمعية، واسفاد منها حوالي (130) خريج وخريجة من محافظة خان يونس.

وشارك في حفل الاختتام الذي أقيم في خان يونس، رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومسئول المراكز والأنشطة المجتمعية بالبلدية د. مروان المصري ، ومدير مديرية التربية والتعليم- خان يونس أ. عبدالرحيم الفرا ، ومدير مديرية الشباب والرياضة بخان يونس د. حسن موسى، ورئيس مركز شباب الزمالك الفلسطيني د. أحمد الأسطل.

بدوره، م. البطة كافة القائمين على الدورة والجهات المنظمة برؤية هذه الصورة الجميلة من الشباب الذين تجمعهم العزيمة والإصرار من أجل الأفضل ، شاكرًا مركز شباب الزمالك الفلسطيني ورئيسه د. الأسطل على هذه المبادرة القوية والنوعية، داعيًا المجتمع إلى التكاثف من أجل النهوض والارتقاء بالشباب والذين هم على رأس الأولوية و الأجندة الاستراتيجية للبلدية لعام 2020م , مؤكدا على أن البلدية تفتح كافة مرافقها للشباب والمراكز الشبابية للتعاون والشراكة في تنفيذ الأنشطة التي تعزز قدرات الشباب.

من جانبه، أكد د. الفرا على أهمية هذه الدورة في صقل شخصية الشباب والنهوض بهم، ونوه على ضرورة الاستفادة من هذه الدورة والاهتمام بجانبها التطبيقي.

من ناحيته شكر د. الأسطل رئيس البلدية م. البطة على مساندته المستمرة للمراكز الشبابية، مثمنًا دور البلدية في تسهيل عقد هذه الدورة ومؤكدًا أن مركز الزمالك يسعى جاهدًا للوقوف بجانب الشباب