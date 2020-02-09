وكالة الرأي الفلسطينية مدرستي الكويت وشهداء رفح تنفذان مبادرة " أنت لطيف عندما تتحدث " وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يناقش خطة الاشراف التربوي مع المشرفين التربويين وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم خان يونس يستفبل طلاب روضة طيبة‎ وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يخرج دورة اسعافات أولية في مدرسة حسن الحرازين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وشباب الزمالك تختتمان دورة في التنمية البشرية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: إعلان نتنياهو الجديد امتداد للعدوان على حقوق شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تؤكد على أهمية دور منسقي الإعلام المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تقييم أداء المؤسسات الحكومية تشيد بأداء العاملين بتعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم رفح يستقبل وفدا من مستشفى الاماراتي وكالة الرأي الفلسطينية أتليتكو مدريد يستعيد الانتصارات فى الدورى الإسبانى بالفوز على غرناطة
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم غرب غزة يخرج دورة اسعافات أولية في مدرسة حسن الحرازين

09 شباط / فبراير 2020 09:37

1
1

غزة-الرأي

خرّجت مديرية التربية والتعليم غرب غزة دورة اسعافات أولية في مدرسة حسن الحرازين الثانوية للبنين،خلال حفل توزيع الشهادات على الطلبة المشاركين في الدورة وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بحضور أ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات التربوية، وأ.ماهر الخولي رئيس قسم الأنشطة التربوية، وأ.وجدي الزيان مدير المدرسة ،ود.رامي فارس مشرف الأنشطة، وأ.صلاح أبونادي مشرف الصحة المدرسية في المديرية إلى جانب ممثل عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

و بيّن أ.رفيق عوض أن هذه الدورة تأتي في إطار تواصل المديرية مع مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاتهم، من الناحية الإنسانية والاجتماعية والثقافية والوطنية والصحية، على الرغم من الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على شعبنا يستمر العطاء والتميز لأبناء هذا الوطن، وأضاف رئيس قسم الإدارات أن الإنسان اغلي ما نملك، وهو الثروة الحقيقية لبناء وطن حر ومستقل.

بدوره، أكد ممثل جمعية الهلال الأحمر على أهمية الإسعاف الأولي في ظل الظروف والتحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهميته في تلبية احتياجات المجتمع وفي تعزيز الثقة بالنفس.

من ناحيته ، رحب مدير المدرسة أ.وجدي الزيان بالحضور والطلبة المشاركين في الدورة مثنياً على دور جمعية الهلال الأحمر في تنفيذ الدورة التي من شأنها الحفاظ على أرواح وحياتهم الطلبة في حال تعرضهم لإصابات لا سمح الله.

وتم في نهاية الحفل توزيع الشهادات على المشاركين الذين عبروا عن سعادتهم لمشاركتهم في دورة الإسعاف الأولي لما أضافته لهم من مهارات في الإسعاف الأولي تفيدهم في حياتهم اليومية، وشكروا جميع القائمين على الدورة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟