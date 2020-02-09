تعليم غرب غزة يخرج دورة اسعافات أولية في مدرسة حسن الحرازين

غزة-الرأي

خرّجت مديرية التربية والتعليم غرب غزة دورة اسعافات أولية في مدرسة حسن الحرازين الثانوية للبنين،خلال حفل توزيع الشهادات على الطلبة المشاركين في الدورة وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بحضور أ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات التربوية، وأ.ماهر الخولي رئيس قسم الأنشطة التربوية، وأ.وجدي الزيان مدير المدرسة ،ود.رامي فارس مشرف الأنشطة، وأ.صلاح أبونادي مشرف الصحة المدرسية في المديرية إلى جانب ممثل عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

و بيّن أ.رفيق عوض أن هذه الدورة تأتي في إطار تواصل المديرية مع مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاتهم، من الناحية الإنسانية والاجتماعية والثقافية والوطنية والصحية، على الرغم من الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على شعبنا يستمر العطاء والتميز لأبناء هذا الوطن، وأضاف رئيس قسم الإدارات أن الإنسان اغلي ما نملك، وهو الثروة الحقيقية لبناء وطن حر ومستقل.

بدوره، أكد ممثل جمعية الهلال الأحمر على أهمية الإسعاف الأولي في ظل الظروف والتحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهميته في تلبية احتياجات المجتمع وفي تعزيز الثقة بالنفس.

من ناحيته ، رحب مدير المدرسة أ.وجدي الزيان بالحضور والطلبة المشاركين في الدورة مثنياً على دور جمعية الهلال الأحمر في تنفيذ الدورة التي من شأنها الحفاظ على أرواح وحياتهم الطلبة في حال تعرضهم لإصابات لا سمح الله.

وتم في نهاية الحفل توزيع الشهادات على المشاركين الذين عبروا عن سعادتهم لمشاركتهم في دورة الإسعاف الأولي لما أضافته لهم من مهارات في الإسعاف الأولي تفيدهم في حياتهم اليومية، وشكروا جميع القائمين على الدورة.