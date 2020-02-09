مدرستي الكويت وشهداء رفح تنفذان مبادرة " أنت لطيف عندما تتحدث "

غزة-الرأي

جسدت الشراكة الرائعة بين مدرستى الكويت وشهداء رفح بتنفيذ مبادرة اللغة الانجليزية " أنت لطيف عندما تتحدث " مستهدفه طالبات الصف العاشر من المدرستين بإشراف المعلمة أماني أبو ندى من مدرسة الشهداء وأريج قشطة من مدرسة الكويت وشراكة مع خريجة من طالبات المدرسة المتألقة هبة زعرب.

وتقوم فكرة المبادرة حول تنمية مهارات وقدرات الطالبات لامتلاك الطلاقة ودون خوف في التحدث باللغة الانجليزية بطريقة ممتازة وصحيحة ومتمكنة .

أصر مدير التربية والتعليم أشرف عابدين رغم انشغالاته الكثيرة، أن ينهي للفور افتتاح غرفة صحية في مدرسة شفا عمرو والتوجه للكويت لدعم هذه المبادرة التي تجسد معنى جميل من العمل وهو الشراكة بين مدارسنا الذي ندعمه بكامل قوتنا، كما ندعم كل مبادرة على الأرض فلولا المبادرات والتفكير ما تقدم الإنسان بل ما تقدم الكون، على حد تعبير مدير التعليم .

من جهته، أعرب مدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب عن متابعة المديرية لحظة بلحظة لميدان المبادرات الذي يقوده رئيس اللجنة د. مجدي برهوم مع فريقه المتميز .

بدوره، أوضح برهوم أن ميدان المدارس زاخر بالمبدعين دون مبالغة، مبادرات قمة في التميز، ما وجدت منا إلا كل دعم، لا نتأخر عن زيارة ودعم كل من يطلبنا، وأطلع الحضور على جهد لجنة المبادرات الحالي والتالي لما يخدم الميدان والطالب الفلسطيني .

وقد شهد الحضور جانب من جهد المعلمتين في المبادرة بأنشطة وفعاليات قامت بها الطالبات ومنها نشيد موطني باللغة الانجليزية وفقرة أرقام مميزة في حياتنا وفقرة أعرض وأخبر وعرض مسرحي عن التنمر وأنشودة أوقفوا التنمر الآن وحوار بين الحياة قبل الانترنت وبعده ونشرة الأخبار وعرض مسرحي وتجربتي في المبادرة، وكل هذه الفقرات كانت باللغة الانجليزية .

وفي نهاية اليوم كرم مدير التربية والتعليم الطالبات المتميزات وخاصة الفائزات بإعداد فيديو عن فعالية اللغة الانجليزية في البيت . شهد هذا اليوم الجميل حضور مديرة مدرسة ثانوية الكويت منال عقل ومديرة مدرسة شهداء رفح الثانوية سهير الهمص ورئيس قسم الإشراف التربوي السابق وهبي السباخي ومشرفة اللغة الإنجليزية نجاة نصر ومشرف التربية الرياضية ممدوح يونس ونائب مديرة مدرسة شهداء رفح الأساسية آمال أبو ندى وثلة من معلمات المدرستين .