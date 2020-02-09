تعليم رفح يواصل افتتاح الغرف الصحية في المدارس

غزة-الرأي

افتتح صباح اليوم مدير التربية والتعليم أشرف عابدين الغرفة الصحية الخامسة في مدارس رفح، وذلك في مدرسة شفا عمرو للبنات، ضمن مبادرة يتبناها قسم الصحة المدرسية وتقدمها مشرفة الصحة المدرسية بالمديرية بشرى المصرى .

وحضر الافتتاح مدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الصحة شحدة أبو محسن ورئيس قسم الرقابة الداخلية محمد مهنا ومن قسم الرقابة وفاء الجبور ومديرة شفا عمرو الثانوية هدى معمر ومديرة شفا عمرو الأساسية ختام بهلول ورئيس اللجنة الصحية بمجلس أولياء الأمور د. رياض زعرب وأعضاء من المجلس ورئيس مجلس أولياء أمور المدرسة سامى السحو، والمثقف الصحي جمال جبر ومنسقتي الصحة رانيا جودة وآلاء أبو ضاحي، ومعلمات وطالبات المدرسة

بدوره، أكد مدير التعليم دعمه الكامل لهذه المبادرة التي تصب في مصلحة أبنائنا الطلبة، موضحاً أن لا تعليم بلا صحة ولا صحة بلا تعليم، وتقدم بالشكر لقسم الصحة وخاصة بشرى المصري صاحبة الفكرة مشيرا ً الى أن المبادرة لن تنتهي إلا بوجود غرفة صحية في كل مدرسة .

من جانبه تقدم أبو محسن بجزيل الشكر لمدير التعليم على دعمه الكامل للمبادرة، موضحاً أن القسم لا يكتفي بوجود الغرفة بل يسعى لتجهيزها بالكامل بالأدوات والأجهزة الطبية، وكذلك تدريب الأطقم العاملة من منسقي الصحة .

بدورها شكرت ختام بهلول باسم المدرستين صاحبة البشرى بشرى المصري على هذا الجهد الكبير، متقدمه بدروع التكريم لصاحبة الريشة الذهبية المعلمة احسان أبو تكفة لاخراج الغرفة الصحية بمنظر جذاب ومريح، كذلك قدمت درع التكريم لسمية الشاعر من أولياء الأمور لجهدها في دعم الغرفة الصحية وتوفير بعض الأدوات والأجهزة .

من جانبه ، أوضح زعرب أن المجلس الأعلى لأولياء الأمور يقدم كل امكانياته العامة والشخصية لخدمة المدارس ودعمها وخدمة أبنائنا الطلبة . مشيداً بالجهود التي يقومون بها من تثقيف صحي داخل المدارس بالتنسيق الكامل مع قسم الصحة .

وقد قدمت الطالبات مسرحية صحية هادفة سلطت الضوء على بعض الظواهر الصحية السلبية وكيفية مواجهتها ومعالجتها، وكذلك القصائد الشعرية الصحية . ثم توجه الحضور على رأسهم مدير التعليم الذي افتتح الغرفة الصحية وسط سعادة المعلمات والطالبات والحضور من المجتمع المحلي .