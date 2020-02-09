مدير تعليم رفح يفتتح المرحلة الثانية من مسابقة النشيد الفردي

غزة-الرأي

افتتح مدير تعليم رفح أشرف عابدين المرحلة الثانية من مسابقة النشيد الفردي، بحضور مدير الدائرة الفنية اسماعيل حرب، ورئيس قسم الأنشطة زايد قشطة، ورئيس قسم النشاط الموسيقي بالوزارة زكريا الحداد، ورئيس قسم النشاط الثقافي بالوزارة هدى جاد الله، ومشرفة النشاط الثقافي بالمديرية أسماء ضهير، ومشرف النشاط الموسيقي بالوزارة عصام يوسف.

بدوره، أوضح عابدين إلى أن مسابقة النشيد الفردي تظهر الكثير من المهارات الإبداعية لدى الطلبة، وهذا يتطلب مهارات عالية وأداء مميز من قبل المشاركين في المسابقة، مؤكدًا أن جميع مسابقات المديرية المتنوعة التي ينظمها قسم الأنشطة هي لتنمية قدرات ومواهب الطلبة ،وتمنى عابدين للجميع الفوز والتوفيق.

من جهتها أكدت ضهير أن هذه المسابقة تأتي لرعاية المواهب الإبداعية لدى الطلبة بهدف صقلها وتطويرها، وأشارت أن المسابقة اليوم هي المرحلة الثانية قبل الأخيرة وسيمثل الطلبة الفائزين المديرية بالمرحلة النهائية على مستوى الوزارة .