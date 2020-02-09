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بعد إلغاء رحلته.. شركة طيران دنماركية قد تدفع تعويضا لكلب

09 شباط / فبراير 2020 10:19

شركة طيران دنماركية قد تدفع تعويضا لكلب
شركة طيران دنماركية قد تدفع تعويضا لكلب

قال رئيس هيئة النقل الجوي الدنماركية إن شركة طيران إقليمية دنماركية قد تدفع تعويضا لكلب بعدما جرى إلغاء رحلته القصيرة في إيطاليا.

وكان قد تم حجز رحلة طيران في الصباح الباكر للكلب الذي يدعى جاك من باليرمو إلى لامبيدوسا في 14 كانون ثان/يناير الماضي . وألغيت الرحلة لأسباب فنية وقدم مالكا الكلب طالبا للحصول على تعويض.

وكان مالكا الكلب قد حصلا بالفعل على 250 يورو (273 دولارا) لكل منهما، وهو المبلغ المسموح به بموجب القواعد الأوروبية للمسافات أقل من 1500 كيلومتر. والآن يطالبان بنفس المبلغ للكلب الذي تبلغ تكلفة تذكرته الأصلية 27 يورو.

ولا يحدد قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحكم التعويضات للركاب الذين تم الغاء رحلاتهم أو تأجيلها ما إذا كان البشر فقط هم الذين يستحقون الحصول على تعويض.

وقال جاسبر رونجهولم الرئيس التنفيذي لهيئة النقل الجوي الدنماركية أمس الجمعة: "إن الأمر جنوني مثلما يبدو ولكن القصة حقيقة"، واصفا قواعد الاتحاد الأوروبي بأنها مثيرة للجدل بشدة.

وأضاف رونجهولم إنه تلقى مشورة بدفع تعويض للكلب. وقال: "ولكن الكلب ملكية، ولا يمكن المطالبة بتعويض لملكية".

وتابع أن شركة الطيران لم ترفض الطلب ولكنها تسعى حاليا لحل.

وقالت مونتسيرات باريجا، رئيسة رابطة طيران المناطق الأوروبية، في تغريدة إنه في حال حصل جاك على تعويض ،فإنه سوف يصبح أول كلب يحصل على تعويض بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. وأضافت: "هذا دليل آخر على رغبة البعض في الاضرار بشركات الطيران".

وكان موقع "أيروتيليجراف" المعني بأخبار الطيران أول من نشر هذه القضية.

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