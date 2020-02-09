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يدرس طلابه عبر الإنترنت بسبب كورونا

09 شباط / فبراير 2020 10:28

يدرس طلابه عبر الإنترنت بسبب كورونا
يدرس طلابه عبر الإنترنت بسبب كورونا

لجأ مدرس رياضيات إلى الفيديو عبر الإنترنت لشرح دروسه لطلابه، بعد وضعه في الحجر الصحي عند عودته من إجازة في الصين.

ورفض فيكتور صن ترك طلاب كلية سانت جون في أستراليا دون دروس، فبدأ بإعطاء دروسه عبر الفيديو من غرفة احتجازه على بعد 8 كيلومترات.

وقالت فيليسيا ويوارسومو، الطالبة في الحادي عشر، إنها تجربة فريدة من نوعها، لكن مهارات السيد صن التكنولوجية جعلت الأمر أسهل، حسب صحيفة أي بي سي نيوز الأسترالية.


وعاد السيد صن من الصين، بعدما احتفل مع عائلته بالسنة الصينية الجديدة في شنغهاي، على بعد 700 كيلومتر من مركز تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان.

وبعدما ناقش الوضع مع المسؤولين في المدرسة، وتعليمات الحكومة الفيدرالية بوضع أي عائد من الصين في الحجر الصحي مدة أسبوعين، توصل الطرفان إلى هذا الحل، ليتمكن المدرس المجتهد من إعطاء الدروس للطلاب عن بعد.

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