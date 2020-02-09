ديوان الفتوى يصدر العدد 63 للوقائع الفلسطينية

غزة- الرأي

أصدر ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل، العدد الخاص بالعلامات التجارية العدد (63) "من الوقائع الفلسطينية" الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية .

ويتضمن هذا العدد نشر تسجيل العلامات التجارية المقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة للتغييرات والتعديلات التي أجريت على علامات تجارية سابقة.

وبموجب قانون العلامات التجارية رقم (35) لسنة 1938، فقد تقدمت طلبات لتسجيل العلامات التجارية المذكورة في العدد الخاص رقم (63) وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية، حيث تضمن العدد (600) علامة ورسم صناعي.

ويجوز الإعراض على تسجيل أي علامة في العدد المذكور خلال فترة الاعتراض من تاريخ صدور العدد بتاريخ 30/01/2020، حتى تاريخ 30/04/2020.

حيث تُقدم الاعتراضات إلى مسجل العلامات التجارية، ويقدم الاعتراض خطياً وفقاً للصيغة المقررة إلى مسجل العلامات التجارية، خلال فترة الاعتراض، مبينناً فيه أسباب الإعراض، ليتم اتخاذ الإجراء القانوني حسب الأصول.

وبإمكان كافة الشركات وأصحاب العلامات التجارية والمحامين والوكلاء الحصول هذا العدد من مقر ديوان الفتوى والتشريع.