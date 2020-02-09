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"صباح" يناقش توزيع بعض الخدمات الجراحية على مستشفيات الشمال

09 شباط / فبراير 2020 10:38

"صباح" يناقش توزيع بعض الخدمات الجراحية على مستشفيات الشمال

غزة- الرأي

ناقش مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة د.عبد السلام صباح، توزيع خدمات جراحة المسالك البولية وجراحة الانف والاذن والحنجرة وجراحة العظام والجراحة العامة والاوعية الدموية على مستشفيات محافظة الشمال كمستشفى بيت حانون و الإندونيسي و مجمع كمال عدوان الطبي.

جاء ذلك، خلال اجتماعه بفريق عمل تقييم و دراسة جراحة المسالك البولية، بحضور د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية و أ.هانى حمادة مدير دائرة العمليات و العيادات الخارجية.

وبحث د.صباح خلال الاجتماع الاحتياجات اللازمة من الطواقم الطبية والتمريضية وإعادة ترتيب وتوزيع الكوادر الطبية و الخدمات على مستشفيات الشمال و الاجهزة والطبية و الادوات الجراحية وعدد الاسرة اللازمة و المكان الأنسب لإجراء العمليات الجراحية.

وتم التوافق على بعض آليات العمل والاحتياجات اللازمة بما يضمن توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل بين المحافظات وتلبية احتياجات المريض وتسهيل تقديم الخدمة للمواطن.

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