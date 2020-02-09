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" حماية المستهلك" تتلف 565 كيلو من النعناع المجفف بمحافظة خان يونس

09 شباط / فبراير 2020 10:43

" حماية المستهلك" تتلف 565 كيلو من النعناع المجفف بمحافظة خان يونس

خان يونس- الرأي

 ضبت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بمحافظة خان يونس،  565 كيلو من النعناع المجفف غير صالح للاستخدام .

ويأتي ذلك، ضمن الاعمال اليومية، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية ،  بمشاركة لجنة الرقابة الغذائية المكونة من وزارة الاقتصاد الوطني والطب الوقائي ومباحث التموين وبلدية خان يونس. 

حيث أتلفت طواقم التفتيش الكمية المذكورة  من  النعناع المجفف غير صالح للاستخدام، حرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.
وقالت أ. رباب عاشور مديرة مكتب وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة خان يونس، إن اللجنة ضبطت الكمية اثناء التفتيش على مخازن ومحلات التجار، حيث تم اتلاف الكميات، وتحويل الملف للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

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