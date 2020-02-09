الصحة: بدء إنشاء مركز لغسيل الكلى بالمشفى الإندونيسى

غزة- الرأي

شرعت وزارة الصحة، بالمرحلة الأولى من إنشاء مركز غسيل الكلى، وذلك بعد تخصيص قطعة أرض بتبرع من دولة قطر و المحاذية لمستشفى الإندونيسى على مساحة نصف دونم و ترسية العطاء على أحد شركات المقاولات.

ويأتي ذلك في اطار سياسة الوزارة الرامية لتسهيل تقديم الخدمة الصحية و الحد من معاناة مرضى الفشل الكلوي وتلقيهم خدمة ذات جودة في جميع محافظات قطاع غزة.

وأفاد د.حسام جودة رئيس أقسام الباطنة بمستشفى الإندونيسى، بأن الهدف من المشروع هو تخفيف معاناة مرضى الكلى والفشل الكلوي من محافظة الشمال من عبء التنقل بين المحافظات حيث سيتم تجهيز المركز بـ (40) جهاز غسيل كلى، لافتا الى أن مستشفى الاندونيسى يتوفر به جهاز غسيل كلوى واحد للحالات الطارئة في قسم العناية المكثفة،اضافة الى العيادة الخارجية لمتابعي المرضى و قسم لتنويم مرضى الكلى.

و قال د.جودة خلال لقاء اعلامي، إن هناك نحو (180) مريض فشل كلوى من محافظة الشمال يجرون عمليات غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بمعدل ثلاث مرات اسبوعيا حيث تستمر فترات الغسيل الكلوى بالمجمع الى ساعات الفجر الأولى نظرا للأعداد المتزايدة مما يضاعف من الأعباء الجسدية و النفسية على هؤلاء المرضى ،فضلا عن 80 مريض ممن هم بحاجة لزراعة كلى ،اضافة الى مئات المرضى الذين يعانون من التهابات و ضعف الكلى.

من جانبه، ثمن د.عبد الله القيشاوى رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمجمع الشفاء جهود القائمين على هذا المشروع و تحديدا دولة قطر حكومة و شعبا والذى سيسهم في تخفيف معاناة 35% من المرضى الذين يتوجهون الى مجمع لشفاء بشكل شبه يومى لاجراء عمليات غسيل الكلى ،كما وأن انشاء هذا المركز سيخفف من ضغط العمل على ماكينات الديلزة في مجمع الشفاء و بالتالى تخفيف فترات الغسيل الدموي التى تستمر الى ساعات ما بعد منتصف الليل لتقدم خدمات الغسيل لحوالي 500 مريض من مجمع الشفاء.

وذكر د.القيشاوى أن حوالى 820 مريض فشل كلوى في قطاع غزة يقومون بعمليات الغسيل في مستشفيات وزارة الصحة .

ومن المتوقع ان ينتهي بناء المركز مع تجهيزه بالأجهزة اللازمة وبدء تشغيله في مطلع عام ٢٠٢١.

يذكر أن مركز المرحومة نورة بنت راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى بالمستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، سيشمل انشاء وتجهيز المركز من ثلاث طوابق بطاقة 40 جهاز غسيل كلوي وعلى مساحة 550 متر مربع وبتكلفة اجمالية 1.7 مليون دولار .