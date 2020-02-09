مستشفى العيون يستأنف اجراء جميع عمليات جراحة العيون

غزة-الرأي

أعلن د.حسام داوود مدير مستشفى العيون، عن استئناف اجراء جميع عمليات العيون بمستشفى العيون ، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الصيانة وتركيب وحدات أجهزة التكييف المركزى بجميع غرف العمليات.

وأوضح د.داوود أنه تم اجراء ست عمليات جراحية اليوم "الخميس" ،خمسة منها مياه بيضاء بتقنية (الفاكو) مع زراعة عدسة، وواحدة زرقاء(جلوكوما) ،وذلك بعد استقبال حجوزات المرضى كالمعتاد .

واشار الى أنه سيتم اجراء جميع العمليات الجراحية داخل و خارج مقلة العين و عمليات الحالات الطارئة، و عمليات الشبكية والجلوكوما والمياه البيضاء، بعد توقفها لمدة عام منذ فبراير 2019.

ونوه د.داوود الى أنه كان قد تم العمل بحقن الافاستين بمجرد الانتهاء من صيانة أول غرفة عمليات منذ الرابع عشر من نوفمبر 2019بمعدل من (50-55) حالة أسبوعيا أى 15حالة يوميا.

وثمن د.داوود جهود الطواقم الطبية داخل مستشفى العيون التى عملت خلال الفترة الماضية على مضاعفة تلك الجهود لإنهاء معاناة المرضى وتخفيف قوائم الانتظار الطويلة والتى عززت استمرارية خدمة جراحة العيون فى وزارة الصحة.

ووجه شكره الى مدير عام مجمع الشفاء الطبى د.محمد ابو سلمية الذى أبدى التعاون الكبير لفتح غرفة العمليات بالمجمع خلال أعمال الصيانة بمستشفى العيون ، وكل من ساهم فى تلك الجهود وعلى رأسهم مدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح ،حيث اجراء عشرات العمليات الكبرى كالجلوكوما والمياه البيضاء والتى ساهمت بشكل كبير فى التخفيف عن المرضى والحفاظ على سلامتهم وتقليل حجوزات الانتظار .

يشار إلى أنه تم توقف اجراء عمليات جراحة العيون بمجمع الشفاء الطبى منذ أول أمس الثلاثاء نظرا لتشغيل غرف العمليات بمستشفى العيون واستئناف العمل بها.

ووفق التقرير الاحصائى لمستشفى العيون فقد وصل إجمالى العمليات التى أجريت فى العام 2019(2138)عملية مقارنة بالعام (2018) والذى سجل (3362) عملية ،مشيرا الى الانخفاض الملحوظ فى عدد العمليات ،نظرا لانتقال عمليات المياه البيضاء حينذاك الى مجمع الشفاء والتى وصل عددها خلال 2018 الى (1500) عملية.

كما وأن عام 2019 سجل نسبة اجراء عمليات التجميل تعادل 24%مقارنة بالعام 2018 التى سجلت نسبة8%،إضافة إلى عمليات الحول والظفرة وغيرها .