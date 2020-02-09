النائب العام يعزز التعاون المشترك مع قيادة الشرطة الفلسطينية

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، وفدا من قيادة الشرطة الفلسطينية، ممثلا في مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد محمد أبو زايد، ومفتش عام الشرطة العميد عبد المعطي هنية، ومدير المباحث العامة العميد نهاد الجعبري، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العميد/أحمد القدرة.

وناقش النائب العام مع قيادة الشرطة، العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، وتقوية منظومة إنفاذ القانون، واحترام المواطن الفلسطيني، والحرص على سلامة الإجراءات.

وتم في نهاية الاجتماع وضع آليات عملية لمتابعة مخرجات النقاش وتعزيز التعاون على مدار الساعة؛ لتحقيق الاستقرار والحياة الآمنة لأبناء شعبنا.