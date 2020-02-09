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" الشفاء الطبي" 93 حالة استفادت من خدمات عيادة الغدد الصماء والسكري

09 شباط / فبراير 2020 11:01

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غزة-الرأي

أكدت د. سميرة حلس مديرة العيادات الخارجية لمستشفى النساء والتوليد في مجمع الشفاء الطبي  بأن 93حالة من  السيدات  الحوامل  استفادت من خدمات  عيادة الغدد الصماء والسكري  منذ افتتاح العيادة بتاريخ 20/11/2019

وأوضحت حلس بأنه تم افتتاح عيادة أخري لأمراض القلب وأن  افتتاح هذه العيادات يأتي في اطار سياسة ادارة المجمع للتسهيل والتخفيف على  المرضى خاصة السيدات الحوامل

ووجهت د. حلس شكرها وتقديرها  لإدارة مستشفى الباطنة وعلى رأسهم د. محمد زقوت مدير المستشفى ود. ياسر المجدلاوي أخصائي أمراض الباطنة ، على تعاونهم المشترك مع مستشفى الولادة بافتتاح عيادات تخصصية للقلب وامراض الغدد والسكري ضمن عيادات السيدات الحوامل ، الأمر الذي أدى إلى تحسين الخدمة بشكل كبير .

من جانبها ،عبرت احدى السيدات عن شكرها وتقديرها  لإدارة مستشفى الباطنة والولادة على جهودهم  التي يبذلونها في خدمة ورعاية المرضى  بعد متابعتها في عيادة الغدد الصماء والسكري منذ افتتاحها .

وتابعت "لقدأجهضت 5 مرات ، و كنت أخذ 7 جرعات أنسولين في اليوم الواحد بالإضافة الى عدم انتظام السكر في الدم وبعد متابعتي في عيادة السكر تم تنظيم السكر الى المعدل الطبيعي حتى الوصول بها الى بر الأمان لولادة طبيعية و الان اتمتع بصحة جيدة  وجنيني.

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