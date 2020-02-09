بلدية خان يونس تنظم "بوفيه القرّاء" لتعزير الجوانب الثقافية للطلاب

خان يونس- الرأي

نظمت المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة نشاطاً تعليمياً بعنوان "بوفيه القراء" استفاد منه طلبة مدرسة الشهيد محمود المبحوح الأساسية للبنين، وذلك بهدف تعزيز القراءة لدى الطلبة، وكذلك حرية اختيار القصة، ولمعرفة ميول الطلبة في اختيار القصص التي تعبر عن طموحاتهم وواقعهم وآمالهم، بالإضافة إلى تعزيز القيم الحميدة والاستفادة من العبر القصصية.

وهذا النشاط بحسب مسئولة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب تم تنفيذه ضمن الخطة التشغيلية المعدة مسبقاً والتي تستهدف تنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات مجتمعية مختلفة، ومنها ما يتعلق بتلاميذ المدارس ورواد المكتبة العامة، مشيرة إلى (بوفيه القراء) يهدف لحث التلاميذ على القراءة واستغلال أوقات الفراغ من أجل رفع ثقافاتهم وتعزيز ميولهم الأدبية والمساهمة في تكوين جيل مثقف.

النشاط تم تنفيذه بالتعاون مع إدارة المكتبة العامة ضمن مبادرة تحت عنوان "بوفيه القراء" والتي شارك بها طلاب الصف الرابع "2" من مدرسة المبحوح، وذلك بإشراف من مدير المدرسة أ. محـمد أبو الكاس، وأعضاء الهيئة التدريسية أ. سامي أبو حرب، وأ. كرم صافي.