المستشفى الأوروبى ينقذ ثلاثينية من شلل رباعى

غزة-الرأي- نهى مسلم

نجح الطاقم الطبى بجراحة الأعصاب برئاسة د. نضال أبو هدروس استشارى ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبى فى إنقاذ ثلاثينية من شلل رباعى.

وأوضح د. أبو هدروس أن المريضة كانت تعانى من ضعف في الأطراف الأربعة وصعوبة متزايدة في المشي، منذ حوالي ستة أشهر، وقد أظهرت صور الرنين لديها انزلاق غضروفي عنقي بين الفقرتين الخامسة والسادسة، مسببا ضغطا شديدا على الحبل الشوكي.

و أكد أن هذا الضغط الشديد على الحبل الشوكى كان يشكل تهديد وشيك باحتمال التدهور إلى شلل رباعي ، موضحا انه قد تم استئصال الانزلاق الغضروفي، وإزالة الضغط عن الحبل الشوكي بنجاح.

ونوه أنه وبعد اجراء العملية الجراحية، طرأ تحسن كبير على حالة المريضة، وتحديدا في المشي والتوازن، وغادرت المستشفى بعد ٤٨ ساعة.

وعدد. أبو هدروس هذه العملية من الجراحات الدقيقة، والتي تتطلب مهارة عالية لاجرائها، وقد أجرى قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي عدة جراحات مماثلة مؤخرا.