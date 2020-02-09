مخاتير ووجهاء غزة يشيدون بالخدمات الصحية بمجمع الشفاء

غزة-الرأي

أشاد وفد من المخاتير والوجهاء في قطاع غزة بالخدمات الصحية المقدمة والدور الكبير لمجمع الشفاء الطبي في خدمة أفراد المجتمع وتقديم الخدمات أوقات الأزمات وغيرها ، جاء ذلك خلال زيارتهم للمجمع.

و كان في استقبالهم د. حسن اللوح المدير الطبي للمجمع وأ. سعيد البطة المستشار القانوني في وزارة الصحة

بدوره ، أطلع د. اللوح الوفد على صورة الوضع الذي يمر به المجمع نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة المستمر لأكثر من 13 عاماً وعن استمرار العمل في المجمع رغم الإمكانيات البسيطة جداً، موضحاً بأن المجمع لديه عجز كبير جداً في الادوية والمستلزمات الطبية.

وشكر د. اللوح الوفد الزائر على هذه الزيارة الكريمة أملاً في استمرار التواصل والعلاقات بينهم وأن تبقي الخدمات متواصلة مثمناً في ذات الوقت على دورهم البارز في خدمة كافة فئات المجتمع الفلسطيني..

من ناحيتهم ، أكد الوفد على أن هذه الزيارات المختلفة يقومون بها في مختلف المحافظات وذلك في إطار توطيد العلاقات مع كافة المؤسسات الحكومية والرسمية والأهلية