المجلس الأعلى للقضاء: المحاكم تحقق أعلى نسبة إنجاز خلال شهر يناير

غزة- الرأي

أثنى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد، على الجهد الرائع الذي تم إنجازه من قبل السادة رؤساء وقضاة محاكم الصلح خلال شهر يناير 2020م والذي أظهر فرقًا واضحًا وإنجازًا ملحوظاً في القضايا المدنية والجزائية.

حيث بلغت نسبة الإنجاز في محاكم الصلح في القضايا الموضوعية بنسبة (139%)، فيما كانت نسبة محاكم البداية (116%) ، وسجلت محكمة الاستئناف نسبة (137 %) من الإنجاز، أما العليا والنقض فسجلت ما نسبته (70%)، وأنجزت المحكمة الإدارية (160%) من القضايا الموضوعية .

وأفاد أن المحاكم سجلت ما نسبته ( 125,5%) من الإنجاز للقضايا الموضوعية ، و(101,11%) في طلبات القضايا و (% 117.6) في المخالفات، و(%133.34 ) في قضايا التنفيذ، و(%100) في طلبات التنفيذ.

وأوضح أن هذا التحسن يأتي في الانجاز لمدى فهم هذه الطواقم لأهمية عملها وتعميمات سعادة رئيس المجلس والعمل لتحقيق الأهداف المنشودة بتحقيق سرعة في إنجاز القضايا ، وبالتالي التقصير لأمد التقاضي.

يذكر أنه سبق لرئيس المجلس الطلب من السادة القضاة جدولة القضايا كافة للأعوام السابقة لإنجازها وقضايا الجنايات بشكل خاص لإنجازها خلال النصف الأول من هذا العام.

كما أشار المستشار إلى أن هذا الإنجاز مؤشر على الانضباط الأدائي والمؤسسي وحسن الاستثمار في الجانب الإداري والقضائي الفني ورفع الكفاءات من خلال الدورات ، حيث أثبت الجميع ورغم الصعوبات والتحديات التي تواجه القضاء إلا أنه على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه.