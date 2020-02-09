تكريم ادارة مجمع الشفاء الطبي من قبل عائلة " اسبيتة "

غزة-الرأي

قدم وفد من عائلة " اسبيتة " رسالة شكرهم وتقديرهم لإدارة مجمع الشفاء الطبي والعاملين فيه، وذلك على جهودهم الكبيرة في شفاء ابنتهم وزراعة كلية له.

بدوره، أشاد د. حسن اللوح المدير الطبي للمجمع بهذه اللفتة الكريمة والتي تدل على الصدق والانتماء والوحدة بين أفراد وشرائح المجتمع الفلسطيني في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 13 عاماً ، مشيرا إلى أنه وبالرغم من الصعوبات التي يواجها القطاع الصحي إلا أن الطواقم الطبية لازالت تسعى جاهدة للوصول الى تقديم أفضل خدمة صحية وقريباً ان شاء الله سيكون باستطاعة الكوادر المحلية القدرة على زراعة كلى بأيدي غزاوية محلية

واشاد اللوح بالجهود العظيمة التي تبذلها الطواقم الطبية على الرغم من قلة الامكانيات ، مقدماً شكره وتقديره الى الوفد الطبي الاردني برئاسة د. وليد مسعود استشاري جراحة الاوعية الدموية وزراعة الكلى بالتعاون مع جمعية اغاثة اطفال فلسطين، وجميع العاملين في المجمع متمنياً لهم الاستمرار أكثر فأكثر لتحقيق جميع الأهداف والوصول لأعلى المراتب.

من جانبهم، قدم عائلة " اسبيتة " درع شكر وتقدير للدكتور وليد مسعود ود. غازي اليازجي رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في المجمع وجميع العاملين في المجمع من أطباء وتمريض واداريين وفنيين على ما بذلوه من جهد في انقاذ حياة ابنهم ووالدته ..