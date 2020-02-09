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بالتعاون مع دائرة الموازين

حماية المستهلك تنظم جولة ميدانية على الاسواق بمحافظة الشمال

09 شباط / فبراير 2020 11:17

حماية المستهلك تنظم جولة ميدانية على الاسواق بمحافظة الشمال
حماية المستهلك تنظم جولة ميدانية على الاسواق بمحافظة الشمال

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية بمحافظة الشمال جولة مشتركة مع دائرة المكاييل والموازين شملت الأسواق والمحلات التجارية، بالتعاون مع شرطة البلديات بالمحافظة.

 ويأتي ذلك، ضمن الاعمال اليومية، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.
وتم خلال الجولة تحرير عدد من المخالفات لأصحاب المحلات التجارية بسب عدم دمغ الموازين حسب القانون.
وأفاد مدير مكتب الشمال م. هاني البراوي، أن طواقم التفتيش اتلفت 300 كيلو بصل غير صالحة للاستخدام الادمي، وأفاد البراوي أن طواقم وزارة الاقتصاد الوطني بالمحافظة تعمل بشكل يومي على مراقبة المحلات التجارية والأسواق.

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