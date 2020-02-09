"التنمية الاجتماعية" تستعرض إنجازات 2019 وخطة 2020

غزة - الرأي

استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية إنجازاتها خلال العام الماضي وخطة عملها خلال عام 2020.

وقال مدير دائرة التخطيط محمد حمادة بالوزارة محمد حمادة خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة الإعلام بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة، إن 70 ألف أسرة فقيرة بواقع 422 ألف فرد استفادت من البرنام والخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خلال التحويلات النقدية الدورية بتكلفة 268 مليون شيكل.

وأضاف حمادة، أن الوزارة ومن خلال برنامج المساعدات النقدية غير الدورية تقدم خدماتها لذوي شهداء الوطن بواقع 156 أسرة بتكلفة 1,125,878 شيكل، كما وتقدم مساعدتها للمفصولين من الوظيفة الحكومية بواقع257 أسرة بتكلفة1,786,470 شيكل، وكذلك خدماتها المقدمة تجاه الحالات الفقيرة والمهمشة والطارئة بواقع 315 أسرة بتكلفة 35 ألف دولار، والعمل على رعاية التوائم 3 فأكثر 61 أسرة بتكلفة 21 ألف شيكل.

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال برنامج المساعدات التموينية الدورية الغذاء العالمي تعمل على توزيع "القسائم الشرائية" لعدد 23194 أسرة بواقع 120000 فرد بتكلفة 50400000 شيكل ، كما تقدم التغذية المؤسساتية لعدد35 مؤسسة بواقع 3200 فرد بتكلفة 1000000 شيكل.

وتطرق للحديث عن برنامج المساعدات التموينية الغير دورية، حيث تقدم الوزارة مساعدات عينية طارئة من خلال صرف 3119 كابونة بتكلفة 467850 شيكل، مشيرا أن المستفيدين يتم منحهم التأمين الصحي ويستفيد 35000 أسرة بتكلفة 1750000 شيكل.

وذكر حمادة أن الوزارة من تعمل على رعاية النساء المعنفات من خلال برنامج خاص لعدد 245 سيدة بتكلفة 21000 شيكل، مبينا أن الوزارة ترعى برنامج تمكين المرأة وتقدم خدماتها لعدد 10017 سيدة.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج خاصة بهم وتوزيع أدوات مساعدة عدد 755 أداة وصيانة 312 أداة بتكلفة 150000 دولار، كما تقدم من خلال مراكز التدريب المهني خدمات لعدد 500 طالب بتكلفة 850000 دولار.

وأوضح حمادة أن مؤسسة الربيع للأحداث التابعة للوازرة تعمل على ايواء 692 حدث بتكلفة 120000 شيكل، كما وتعمل على رعاية السجناء وأسرهم ، وفك الغارمين لعدد 242 سجين بتكلفة 69000 دولار.

وعلى صعيد الشكاوى، لفت إلى أن الوزارة عملت على معالجة 1290 شكوى الكترونية وعدد 80 شكوى مكتوبة، مضيفا أن الوزارة عملت على تنفيذ مشروع الحد من التسول لعدد 108 متسول بتكلفة 10000 دولار.

وبين حمادة أن الوزارة علمت على دعم برنامج دعم ورعاية الطفولة لعدد 11578 طفل بتكلفة 41000 دولار، لافتا أن الوزارة ترعى برنامج الايتام لعدد 4000 يتيم بتكلفة 11524 دولار.

وذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى لتوفير حياة كريمة للإنسان الفلسطيني عن طريق تحقيق التنمية الانسانية المستدامة، وأنها تسعى قطاع الحماية الاجتماعية بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية والقطاع الخاص، وتوفير حماية اجتماعية للمواطن من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين بما يضمن الشفافية والعدالة وذلك لتدعيم صمود المواطن والحفاظ على التماسك والتضامن الاجتماعي.

وأشار حمادة إلى أن وزارة التنمية تساهم في توفير الحياة الكريمة للأسر الفقيرة والعمل على تمكنيهم، وتطوير برامج وخدمات اجتماعية للفئات الهشة، وتعزيز سبل التعاون المؤسساتي بما يساهم في تعظيم الجدوى لصالح الفئات المستفيدة من برامج الوزارة، موضحاً أن الوزارة تعمل على رعاية أسر الشهداء وذوي الاعاقة وتخفيف معاناتهم وتساهم كذلك في تحسين ظروف السكن لذوي الدخل المحدود.

وذكر أن وزارة التنمية بكافة وحداتها العاملة تسخر كافة امكاناتها في خدمة المواطن الفلسطيني والأسر المستفيدة، مؤكداً أن كافة وحدات عمل برامج الدوائر تعمل بشكل متواصل للوصول إلى أعلى خدمة مقدمة في كافة المجالات بدءاً من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية وبرامج الأسرة والطفولة ووحدة شؤون المرأة ووحدة التنمية والتخطيط ووحدة الشكاوى ووحدة والتي يعمل جميعها في كافة المديريات في قطاع غزة.