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تحديد موعد إجراء القرعة العلنية لقرض الزواج

09 شباط / فبراير 2020 11:23

غزة - الرأي

أعلن مدير عام صندوق دعم الشباب الفلسطيني عصام الهبيل أن القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من قرض الزواج سيتم إجراؤها غدا الاثنين الساعة 11 صباحا في صالة سعد صايل بمدينة غزة.

وقال الهبيل إنه سيتم الاعلان عن قرض حسن بقيمة "2000" دولار لعشرات الشباب من خلال قرعة علنية ستتم لعدد "1379" تقدموا بطلبات الكترونية للحصول على القرض الحسن .

وأكد أن إدارة الصندوق تسعى لزيادة عدد المستفيدين والتخفيف عن الشباب من خلال تخفيض قيمة السداد من "100" دولار لمبلغ "50" دولار مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة .

يذكر أن مجلس إدارة صندوق دعم الشباب يعمل بصورة متواصلة لتطوير خدمات الصندوق، حيث يقدم مبلغ " 2000" دولار يتم تسديدها بدون أي فائدة مالية مما ساهم في مساعدة أكثر من "3000" شاب منذ اطلاقه قبل عدة سنوات .

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