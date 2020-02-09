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" محيسن " يشيد بدور اتحاد الكرة في تطوير المدربين

09 شباط / فبراير 2020 11:26

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غزة-الرأي

أعرب أ . أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة عن سعادته بافتتاح دورة المدربين " d " لكرة القدم، والتي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مشيدا بدور الاتحاد في تطوير الكادر التدريبي .
جاءت كلمات محيسن خلال متابعته لدورة المدربين " d "، والتي تقام على ملعب فلسطين بمدينة غزة خلال الفترة 8_15/2، بمشاركة " 24 " مدربا، ويحاضر بها الكابتن محمد أبو عيطة ويساعده الكابتن عماد هاشم .
وثمن محيسن دور الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، خاصة في مجال تطوير الكادر التدريبي، مؤكدا على أهمية تلك الدورات في تخريج جيل شاب قادر على تطوير كرة القدم المحلية .
وتمنى محيسن التوفيق للمشاركين، والاستفادة من الدورة والتي ستعود بالفائدة الفنية على الأندية والأكاديميات العاملة في غزة .

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