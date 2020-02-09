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الأحوال المدنية تُنجر أكثر من 21 ألف معاملة خلال يناير

09 شباط / فبراير 2020 11:34

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غزة-الرأي

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 21 ألف و63 معاملة للمواطنين، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في مديريات محافظات قطاع غزة خلال شهر يناير المنصرم.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 12 ألف و383 بطاقة هوية توزعت ما بين (بطاقات هوية شخصية أولى -ملاحق بطاقة هوية -تغيير حالة اجتماعية -تغير عنوان -بدل فاقد -بالية).

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغ 7 آلاف و904 معاملات شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج -شهادة ميلاد ثانية تسجيل حالة وفاة -شهادة وفاه ثانية -استبدال شهادة ميلاد -شهادة ميلاد-وفاة مغتربين".

الجدير ذكره، أن الأحوال المدنية أنجزت 125 بطاقة تعريف و651 معاملة تصحيح أحوال مدنية خلال هذا الشهر، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمسة.

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