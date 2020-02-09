مدير تعليم غرب غزة يعزز تعاونه مع مديرية الأوقاف

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي، وفداً من مديرية أوقاف محافظة عزة.

وضم الوفد مدير الأوقاف د.محمد سالم، وم.محمد أبوسعدة رئيس قسم الوعظ والإرشاد، وعدد من موظفي المديرية، وكان برفقة مدير التربية والتعليم لاستقبال الوفد أ.ماهر الخولي رئيس قسم الانشطة التربوية وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وأ.محمد كباجة مشرف النشاط الثقافي في المديرية.

ورحب د.أبوعلي بوفد مديرية الأوقاف، مثنياً على دور عملهم الدعوي، ومعبراً عن سعادته لمثل هذه الزيارات التي تعزز العلاقات بين مديرية التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المختلفة بما يحقق المصلحة العامة.

كما قدّم شكره لوفد مديرية أوقاف محافظة غزة على هذه الزيارة، معتبراً أن دور الأوقاف لا يقل أهمية عن دور مؤسسات التعليم في تهذيب النفوس وتقويم السلوك، فالتربية الدينية السليمة تساهم في تعديل سلوك الطلبة وتغرس في نفوسهم مجموعة من القيم، الأمر الذي يساهم وبشكل كبير في تحصيلهم الدراسي ورفع مستوياتهم العلمية.

بدوره قال مدير أوقاف محافظة غزة: "إن مديرية التربية والتعليم تعتبر حاضنة لأبنائنا في المدارس، وهذا يستوجب التنسيق الكامل معها للارتقاء بهذا الجيل نحو الأفضل".

وتابع:"إننا شعب يمتلك جيلًا من الشباب، حيث إن الأوقاف والتعليم يتقاطعان في أمور كثيرة، مضيفاً مضيفاً في الوقت ذاته بأن مديرية الأوقاف على استعداد تام لتوجيه كافة الدعاة و الوعاظ إلى الميدان التربوي في جميع المدارس للوصول إلى الشخصية المتكاملة للطلاب دينياً واجتماعياً وثقافياً وفكرياً.